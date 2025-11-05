◆■「自分が歓迎されていない場所には行かない。行く必要はないんだ」 11月4日（現地時間3日、日付は以下同）。サクラメント・キングスは、敵地ボール・アリーナで臨んだデンバー・ナゲッツ戦で一度もリードすることができず、124－130で完敗を喫した。 この日キングスではデマー・デローザンが19得点、デニス・シュルーダーが18得点4リバウンド9アシスト、ザッ