11月4日、元HKT48で現在は女優やグラビアで活躍する田中美久がXを更新。その大胆な投稿が、ファンの間で大きな話題となっている。「田中さんは《むっちむちのメイキング投稿しました》とコメントを添え、モノクロの写真をアップしました。上半身にはリブニットを着用しているものの、下は下着姿のままと見られ、レース調の下着と素肌がチラリとのぞくショットとなっています。ナチュラルでありながらも、どこか挑発的な1枚に、フ