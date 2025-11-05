“のりピー” こと歌手の酒井法子が、11月1日、自身のInstagramを更新。酒井は「Funky Diamond 18」のライブをみたことを報告し、《まだまだ終わらないハロウィンナイトを堪能》とつづり、元少年隊の錦織一清、パパイヤ鈴木とのツーショットを披露した。錦織と鈴木は高校の同級生で、2023年からダンス・ボーカルユミット「Funky Diamond 18」としても活動している。アルバム『PHOENIX』を引っさげ、今秋メジャーデビューを果たし