レアル・ソシエダの久保建英が、現地スペインで行われた記者会見で、自身に怪我について言及した。24歳のレフティは、９月のメキシコ戦で左足首を負傷。その後も痛みを抱えながらプレーしていたなかで、日本代表の10月シリーズに招集された。別メニュー調整が続き、初戦のパラグアイ戦は欠場したなかで、続くブラジル戦は先発。54分までプレーし、歴史的勝利に貢献した。だが、ソシエダの帰還した後、公式戦３試合を欠場。