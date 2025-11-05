社民党の福島党首は5日、新垣副党首が提出した離党届について、正式な手続きが取られていないとして、受理しない意向を表明した。10月31日付で福島党首宛に離党届を郵送した社民党の新垣副党首は2日、会見を開き、離党届提出の理由を、党勢拡大をめぐる党本部との見解の相違だと明らかにした。5日、国会内で常任幹事会を開き、対応を協議した後会見した福島氏は、「沖縄や基地の問題に関して一緒に戦ってきて、離党の記者会見は本