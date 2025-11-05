2027年春開業予定の「（仮称）三井アウトレットパーク福岡」の入り口のイメージ画像（三井不動産・福岡地所提供）三井不動産と福岡地所は5日、福岡市西区に九州最大級となるアウトレットモール「（仮称）三井アウトレットパーク福岡」を建設すると発表した。九州最大となる約200店舗が出店予定。既に着工しており、2027年春の開業を目指す。24年8月に閉店したアウトレットモール「マリノアシティ福岡」の跡地を活用する。敷地