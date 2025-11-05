国民民主、公明両党は5日、それぞれ党会合を開き、企業・団体献金の規制を強化する政治資金規正法改正案の要綱を了承した。献金の透明性を向上させるため、受取先を政党本部と都道府県単位の組織に限定するのが柱。両党は条文化作業を進め、今国会に共同提出する方針だ。献金の総枠制限は年間最大1億円とし、同一団体に対しては2千万円を上限とする。準備に一定期間必要だとして、施行時期は2027年1月とした。個人献金促進に向