三菱自動車が５日発表した２０２５年９月中間連結決算は、最終利益が９２億円の赤字（前年同期は３７９億円の黒字）だった。米国の高関税政策や主力の東南アジア市場での販売不振が響いた。本業のもうけを示す営業利益は前年同期比８１％減の１７２億円だった。