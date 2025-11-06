関西電力美浜原発。手前から3号機、2号機、1号機＝福井県美浜町関西電力は5日、美浜原発（福井県美浜町）で検討する原発新設に向け地質調査を開始したと発表した。2011年の東京電力福島第1原発事故後、原発新設に向けた調査が行われるのは初めて。関電によると、調査は2段階に分け、最長で30年ごろまで実施する見通しだ。計画では、27年3月までに敷地内外のボーリング調査などで地質の状況や地盤の硬さを確認し、原発設置に適