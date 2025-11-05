ポーランドバレーボール連盟（PZPS）は4日（火）、2027年に開催される男子世界選手権（世界バレー）の開催地のひとつがオルシュティンに決まったことを発表した。 バレーボールの大会で最も歴史が古い国際大会である世界バレー。以前は4年に1度の開催だったが、2023年からは隔年開催となり、参加国も24カ国から32カ国へと変わった。2025年大会では男女ともにイタリア代表が優勝を