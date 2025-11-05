国旗を買ったことはあるだろうか？実は東京スカイツリーの傍には、「国旗専門店」がある。店内にはおよそ２００の国と地域の旗や、旗にまつわるグッズが勢ぞろいしていた。一体、どんな人がなぜ、国旗を買いに来るのか。取材してみると様々な事情が見えてきた。そこには「国境」を超えて繋がろうとする人々の思いがあった。※詳しくは動画をご覧ください。(2025年11月5日放送「news every.」より)