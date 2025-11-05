そろそろ冬に向けて洋服を買い足したい時期。おしゃれさも楽ちんさも重視したいミドル世代には、一点投入でサマ見えが狙えるプリーツスカートがおすすめ。今回は【グローバルワーク】から登場したプリーツスカートに注目しました。きちんと感がありながら楽に穿けそうなスカートは、秋冬コーデの1軍になるかも。 ロングシーズン穿けるサマ見えプリーツスカー