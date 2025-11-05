Insta360 Japanが10月28日に発売した360°アクションカメラ新製品「Insta 360 X4 Air」のレビューをお届けします。10月30日から開催中の「ジャパンモビリティショー2025」で動画撮影に利用してみました。軽量・コンパクトになった360°アクションカメラデュアルレンズで撮影した360°映像を本体のタッチスクリーンからプレビューできるポケットサイズの360°アクションカメラ。センサーサイズは1/1.8インチと、Insta 360 X4と比べ