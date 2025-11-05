この先、関東では天気は短い周期で変わり、日々の寒暖差も大きくなりそうです。6日(木)は沿岸部を中心に雨が降るでしょう。7日(金)は立冬ですが、晴れて過ごしやすい陽気になりそうです。ただ、8日(土)と9日(日)は雲が増えて、日中もヒンヤリするでしょう。服装で上手に調節してください。晴天続かず天気は短い周期で変化6日(木)は関東では沿岸部ほど雲が多く、千葉県や茨城県を中心に雨が降るでしょう。7日(金)はすっきり晴れて