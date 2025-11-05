ドジャース世界一へ最大のピンチ…9回裏本塁アウトの裏側米大リーグのドジャースは、ブルージェイズとのワールドシリーズを制し2年連続の世界一に輝いた。1日（日本時間2日）に行われた第7戦は延長11回に及ぶ死闘に。5-4でドジャースが制するまでには様々な“事件”もあった。ブルージェイズが9回、サヨナラ勝ちを逃した場面では三走のアイザイア・カイナーファレファが批判の的に。ただマックス・マンシーはこのプレーを擁護し