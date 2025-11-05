ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』に登場し、ベストアルバム「BE:ST」のリード曲「I Want You Back」を特別バンドアレンジでパフォーマンスすることが発表された。5日午後10時にプレミア公開される。【ライブ写真】超満員の会場で…観客を沸かせるBE:FIRST「I Want You Back」はThe Jackson 5「I Want You Back」のリメイクカバーとしてSKY-HIとSunnyがプロデュース。ファンキーなベ