2026年3月に放送される、2024年度前期連続テレビ小説『虎に翼』のスピンオフドラマ『山田轟法律事務所』（NHK総合）より、主演の土居志央梨が愛知県でのロケ取材会で寄せたコメントが到着した。【動画】よねさんが帰ってきた！ロケ地の名古屋市市政資料館にて上野の片隅にある山田よねと轟太一の山田轟法律事務所。その設立には知られざるエピソードがあった。『虎に翼』では描かれなかった、よねと轟のバックストーリーをふ