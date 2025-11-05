資料クマ 全国各地でクマの目撃や被害が相次いでいます。そんな中、岡山県ではクマの出没件数が2024年と比べて半分以下に減っています。いったいなぜなのでしょうか？ 環境省によりますと、2025年4月から9月までに北海道と九州、沖縄を除く地域で確認されたクマの出没は2万792件でした。 2025年度、クマに襲われて死亡した人の数は12人に上り、過去最多だった2023年度の2倍に増えています。 岡山県にもツキノワ