『劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』が、11月7日に公開されることを記念して、これまでの物語をイッキに振り返る動画が公開された。動画では、『呪術廻戦』をまだ見たことがない人でも、内容をあまり覚えていない人でも作品のこれまでの歩みをしっかりとたどることができる内容となっている。【動画】顔が激変の乙骨！登場キャラ紹介公開された『呪術廻戦』振り返り映像主人公・虎杖悠仁の呪