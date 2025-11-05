お笑いコンビのナインティナイン・矢部浩之（54）の妻でフリーアナウンサーの青木裕子（42）が5日、自身のインスタグラムを更新。子どもと一緒に弾丸で韓国へ旅行したショットを公開した。【写真】子どもと大はしゃぎ！青木裕子、韓国子連れ旅行ショット投稿で「連休に息子たちと韓国旅行してきました」「弾丸だったので、事前に@veryweb.jp の特集をよーく読み込んで」と報告。「まずは、仁州のインスパイアリゾートへ。プー