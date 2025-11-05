³§¤µ¤ó¤Ï¡¢Íß¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¤¹¤°¤Ë¤ÏÇã¤¨¤Ê¤¤¹â²Á¤Ê¤â¤Î¤Ç¤â¡¢¤ª¶â¤òÃù¤á¤Æ¡¢Çã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¼Â¤Ï¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¡Ö¥â¥Î¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤Êë¤é¤·¡×¤ä¡ÖÉ¬Í×¤Ê¤È¤­¤À¤±¼Ú¤ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤­¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥â¥Î¤ÏÇã¤ï¤º¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÀ¤¤ÎÃæ¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢É¬Í×¤Ê¥â¥Î¤òÉ¬Í×¤Ê¤È¤­¤Ë¤À¤±¼Ú¤ê¤é¤ì¤ë¥µー¥Ó¥¹¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£CD¤äDVD¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë