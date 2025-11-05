友だちは名探偵この記事の画像を見る「あの子と過ごせれば、退屈なんてしっこない、ぜったいに」――そう思える友だちがひとりでもいれば、学校生活は最高だ。学校生活に悩みは尽きない。みんなと自分の意見が違ってしまったり、クラスになじめず浮いているような気がしたり。だけれども、我が子には、この本に登場する女子ふたりのように、たとえ周りから“へん”と思われても、自分の好きなものを追求して強くしなやかに