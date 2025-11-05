勤務する会社の倉庫で拳銃2丁を所持したとして、警視庁多摩中央署は5日、銃刀法違反（複数所持）の疑いで、大阪府泉佐野市、中国籍の男性会社員（29）を書類送検した。署によると、見た目はおもちゃのようだが、本物の拳銃と同様に殺傷能力を持つ玩具銃とみられる。銃刀法違反に該当する玩具銃は海外サイトなどで購入が可能で、倉庫は中国からの荷物を日本の購入者に届ける中継地点という。警察は所持や販売は犯罪に当たると