【WWE】RAW（11月3日／日本時間4日／ニューメキシコ・リオランチョ）【映像】“開脚”でフリーズの衝撃光景女子タッグ戦で生まれた衝撃のシーンがファンを騒然とさせた。ある若手レスラーが放った渾身の一撃に、日本人女子レスラーが大開脚状態でマットに突き刺さるヒヤリなシーン。しばらくピクリとも動かない様子に「大股開き」「すげえパワーボム」と驚きの声が相次いだ。注目を集めたのは、存在感を高めている日本人ヒール