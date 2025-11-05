美容家としても活躍しているタレントのMEGUMIさんが、都内の専門学校で『バンタン渋谷美容学院大学部 特別講義』に登壇。美容業界の男性市場が急成長を遂げるなか、同校は来年2026年度から本格的に共学化を予定。今回の講義はその発表を記念し、初めて男子高校生を対象に授業が行われました。MEGUMIさんは、この学校で名誉学院長をつとめています。 【写真を見る】【 MEGUMI 】夢を叶える秘訣を高校生に熱血指導 「好きなこと