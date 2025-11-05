任期満了に伴い2026年春に行われる金沢市の市長選挙に、金沢市出身で世界平和統一家庭連合＝旧統一教会の元会長・徳野英治氏が出馬の意向を固めたことが分かりました。10日に記者会見を開き正式に表明する予定です。徳野氏は金沢市生まれの70歳。輪島市の門前中学校から金沢二水高校に進学し、富山大学経済学部を卒業。2008年から2009年、それに2013年から2020年までの2回にわたり旧統一教会の会長を務めました。10日の記者会見で