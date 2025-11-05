穏やかな一日となった5日の石川県内ですが、金沢市中心部の並木道では、紅葉が見頃を迎えています。秋の深まりを感じる一方で、ことしはちょっとした異変も見られます。記者リポート「時折心地よい風が吹いている金沢市。葉は落ちはじめているものの通りにはまだ赤く色づいた木々が残っています」金沢市広坂にある通称・アメリカ楓通りには、全長およそ250メートルにわたって50本ほどのアメリカ楓が赤く色づいています。金沢の5日