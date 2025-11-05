卵の価格が高騰しています。エッグショックの再来か？と言われていますが、この影響は、ケーキ店にも出ているようです。 【写真を見る】“エッグショック”再来？卵の価格高騰で｢クリスマスケーキの予約も状況次第で止めなければ｣ 仕入れ制限でそもそも入ってこない… 液卵の使用も検討 訪ねたのは、岐阜県各務ヶ原市の人気ケーキ店。創業32年の「たまご屋さんケーキ」。週末には県外からも客が訪れ、カ