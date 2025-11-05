8人が死傷した加古川の多重事故。追突して死亡した男性は、事故直前に意識を失っていた可能性があるということです。事故現場を通りかかった車のドライブレコーダーには、白いワンボックスカーが前を走る軽乗用車に追突する瞬間の様子が克明に記録されていました。事故は、ドライブレコーダーが搭載された車が走っていた車線のすぐ隣の車線で起き、この車を運転していた男性によると、「ドーン」という大きな音がしたという