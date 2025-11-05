タレントの峯岸みなみ（32）が1日までに自身のXを更新。近況を報告した。峯岸は「先日、両親が初めて岡崎に遊びに来てくれました。少し肌寒かったのと、東海オンエアショップの棚におびただしい数が陳列されていたので、お父さんにモッツァレンジャーのパーカー買ってあげました。着心地すごくいいみたい！とっても喜んでたよ！これはみんな買うしかないね！」とつづり、夫の東海オンエアてつやと父の2ショットを投稿した。