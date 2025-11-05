再来年に期限を迎える「有人国境離島法」の延長を求める総決起大会が、五島市で開かれました。 国境地域の離島の保全や、地域社会の維持を図る有人国境離島法は、県内40の島が対象に指定されていて、再来年3月に期限を迎えます。 （大石知事） 「有人国境離島法は、改正・延長するだけでなく、力強い拡充が必要だ」 五島市で開かれた総決起大会には、大石知事や国会議員をはじめ、市民ら1300人あまりが参