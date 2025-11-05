タレント中丸雄一（42）が5日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、投資について問われる場面があった。番組では日経平均株価が一時5万円割れと大きく下落したニュースを取り上げた。高市早苗総裁誕生でこの1カ月は“高市トレード”と呼ばれる活況ぶりだったが、続落で10月27日以来の5万円割れとなった。AI関連株の値上がりを警戒し、売り注文が殺到したとみられる。株価の動きについて「中丸さんも投