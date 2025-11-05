プロ野球パ・リーグの南海ホークス（現ソフトバンク）の主力として５年連続で盗塁王を獲得するなどプロ野球歴代２位の通算５９６盗塁をマークし、監督も務めた広瀬叔功（ひろせ・よしのり）さんが２日、心不全で亡くなった。８９歳だった。広島・大竹高から１９５５年に南海にテスト入団。シャープな打撃と俊足が持ち味で、６１〜６５年に盗塁王を獲得。６３年には１８７安打を放ち、当時のリーグ記録を樹立した。翌６４年には