５日の東京外国為替市場の円相場は午後５時、前日（午後５時）比０４銭円高・ドル安の１ドル＝１５３円５４〜５６銭で大方の取引を終えた。対ユーロでは、６６銭円高・ユーロ安の１ユーロ＝１７６円３８〜４２銭で大方の取引を終えた。