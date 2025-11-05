１１月１日はすしの日だそうです。新米の季節であると同時に、ネタとなる海の魚も脂がのっておいしくなる時期ですね。家庭で食べる巻き寿司(すし)やちらし寿司などもいいですが、お店で食べるにぎり寿司はまた格別な気がします。昔、カウンターのある寿司店は大人の世界だなと感じましたが、今は回転ずしなど、子供から大人まで楽しめるカジュアルな店が増えたと思います。読売新聞朝刊の投書欄「気流」にも「すし」に関する投書