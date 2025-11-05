木曜日は日本海側で晴れる所が多いでしょう。朝は太平洋側で雲が広がりやすく、雨の降る所がありそうです。関東や東北南部の太平洋側は日中も雲が広がりやすく、昼間も気温があまり上がらないでしょう。日本の南の低気圧が東へと進む見込みです。伊豆諸島では、朝にかけて激しい雨の降る所がありそうです。西日本から東日本の太平洋側も雲が広がりやすく、朝にかけて雨の降る所がある見込みです。関東や東北南部の太平洋側は日中も