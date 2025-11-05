JR西日本のロゴJR西日本は5日、川崎市の東急田園都市線梶が谷駅で列車同士が衝突、脱線した事故を受け実施した緊急点検で、管内の駅など5カ所に信号の設定ミスが見つかったと発表した。国土交通省の指示を受け、新幹線25駅と京阪神地域の在来線約200駅の点検を完了。残る在来線約500駅の点検を11月末までに終え、結果を取りまとめる。JR西によると、車両の停車位置によっては接触する恐れがあるのに、近くの別の線路を通る車両