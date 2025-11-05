元俳優・堀北真希さんの妹でモデルの奈々未さんが、自身のインスタグラムを更新。ホームパーティーの様子を公開しました。 【写真を見る】【 堀北真希さんの妹 】奈々未さん友人招いたホームパーティー開催「ちょっと気合を入れてたくさんご飯作れて幸せ」こだわり手作り料理8品を披露トルコで購入したというテーブルクロスと食器を使ったテーブルコーディネートで、久しぶりに友人を招いての食事会を楽しんだようです