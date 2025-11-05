抹茶･日本茶をテーマとしたカフェブランド「nana’s green tea」は、11月20日(木)12:00から、福袋のオンライン予約を開始する。2026年の福袋は、イラストレーターのアオタケ エリコによる描き下ろしグッズと、お得な内容を詰め合わせたセット。5,400円(税込)のセットと8,900円(税込)のセットの2種類が登場する。創業25周年を迎えることを記念して、毎年恒例の福袋をパワーアップさせたという。11月20日(木)12:00からオンラインでの