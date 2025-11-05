＜第38回東京国際映画祭クロージングセレモニー＞◇5日◇東京・TOHOシネマズ日比谷コンペティション部門出品の「恒星の向こう側」（中川龍太郎監督）主演の福地桃子（28）と、福地演じる未知の母可那子を演じた映画監督の河〓直美氏（56）が、最優秀女優賞を受賞した。日本人俳優の女優賞受賞は、14年「紙の月」（吉田大八監督）の宮沢りえ（52）以来11年ぶり5、6人目。女優賞のダブル受賞は、05年の第18回の、英国のヘレナ・ボナ