茅ケ崎市役所（資料写真）茅ケ崎市保健所は５日、管内の同市と寒川町にインフルエンザの流行発生注意報を発令した。１０月２７日〜今月２日の患者報告数が定点医療機関当たり１９・８６人となり、注意報発令の基準値（１０人）を超えた。昨年は１２月１１日に発令した。