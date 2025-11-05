【モデルプレス＝2025/11/05】「ミス実践コンテスト2025」エントリーNo.4の壁島舞華（かべしま・まいか）さんのインタビュー。【写真】「ミス実践」美女揃いのファイナリスト◆壁島舞華（かべしま・まいか）さんプロフィール学部／学年：人間社会学部ビジネス社会学科／2年出身地：東京都誕生日：2月9日趣味：焼肉屋さん巡り、お笑い鑑賞特技：ゴルフ、お菓子作り好きな食べ物：ねぎタン塩、チーズ好きな言葉（座右の銘）：NO.1に