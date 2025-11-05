北朝鮮の金正恩総書記（国務委員長）が4日、教育用品の工場の建設を現地指導した。朝鮮労働党中央委員会の趙甬元（チョ・ヨンウォン）書記が同行し、努光鉄（ノ・グァンチョル）国防相と建設に動員された軍部隊の指揮官、関係部門の活動家が現地で金正恩氏を出迎えた。金正恩氏は学用品工場の建設現場を訪れ、「軍人建設者の献身的な努力によって教育部門で数年間、空理空論に明け暮れていた工場の建設をわずか数か月余りで完工す