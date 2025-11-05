田久保真紀前市長の失職に伴い行われる静岡･伊東市長選挙の投開票日が12月14日に決まりました。立候補の動きも本格化し続々と名乗りを上げています。（伊東市田久保 真紀 前市長）「職員の皆様には本当にいろいろとサポートしていただいて、ありがとうございました。限られた時間だったんですけれども良いお仕事ができたと思っております」先週10月31日･金曜日。市議会で2度目の不信決議案が可決され失職した田久保前市長