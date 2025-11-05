2日の天皇賞・秋を制したマスカレードボール（牡3＝手塚久、父ドゥラメンテ）は状態に問題がなければジャパンC（30日、東京芝2400メートル）を目指す予定。5日、社台サラブレッドクラブが発表した。この日、美浦トレセンから宮城県の山元トレセンへ放牧に出された。