５日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１６．９９ポイント（０．０７％）安の２５９３５．４１ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が９．９７ポイント（０．１１％）安の９１６３．２４ポイントと続落した。売買代金は２３８８億２４６０万香港ドル（約４兆７２１５億円）となっている（４日は２３９９億８６４０万香港ドル）。米ハイテク株安が重しとなる流れ。昨