５日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比９．０６ポイント（０．２３％）高の３９６９．２５ポイントと反発した。中国経済対策の期待感が相場を支える流れ。中国景況感が悪化する中、当局は景気対策を強めるとの見方が広がっている。市場関係者の間からは、年内に政策金利や預金準備率が引き下げられるとの声も聞かれた。米中貿易対立の緩和期待が高まっていることもプラス。ベッセント米財務長官は４日、