山上徹也被告安倍晋三元首相銃撃事件で殺人罪などに問われた山上徹也被告（45）の裁判員裁判第5回公判が5日、奈良地裁で開かれた。検察側証人として、事件当日に被告宅を捜索した奈良県警の男性警察官が出廷し「殺人に関する書籍」を押収したと明らかにした。証拠調べも行われ、裁判員が押収された手製銃の一つを触って構造を確認した。法廷のモニターに被告宅の室内写真が映し出され、警察官は「リビングから6丁の手製銃を押