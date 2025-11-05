飛鳥宮跡の「正殿」＝5日午前、奈良県明日香村奈良県立橿原考古学研究所は5日、飛鳥時代に歴代天皇の宮殿があった同県明日香村の飛鳥宮跡で、政治や儀式の場とされる「正殿」の規模を発掘で確定したと発表した。建物は東西約20m、南北約11.2m。周囲には段差のある石敷きが巡り、格式高い造りだった。飛鳥宮跡は造営順に3時期に分かれ、今回の正殿は7世紀後半の斉明・天智天皇の後飛鳥岡本宮や、天武・持統天皇の飛鳥浄御原宮の