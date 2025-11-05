静岡県庁で開かれたリニア中央新幹線工事の自然環境への影響に関する有識者専門部会＝5日午前静岡県は5日、リニア中央新幹線工事のトンネル掘削が自然環境へ与える影響に関し、有識者専門部会を県庁で開いた。JR東海は、沢の流量の減少を抑制するため、トンネルと主要な断層が交差する箇所で薬液を注入する手順を示した。部会では、ボーリング調査で地質や湧水の状況を確認した上で薬液注入の在り方を設計し、注入後に効果を確